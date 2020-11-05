Нацбанк выпускает в обращение монеты номиналом 5 тысяч тенге

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил выпуске в обращение коллекционных и биколорных циркуляционных монет "JETI QAZYNA" " из серии "Сокровища степи", передает Kazakhstan Today.

В данном монетном проекте представлены биколорные циркуляционные монеты из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "uncirculated" номиналом 100 тенге и коллекционные монеты: из золота номиналом 500 тенге; из серебра номиналом 500 тенге; из серебра номиналом 5000 тенге; из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "brilliant uncirculated" номиналом 100 тенге, состоящих в одном блистерном наборе", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Все монеты "JETI QAZYNA" выпускаются в рамках серии "Сокровища степи".

Древняя легенда гласит, что у настоящего казахского кочевника было семь главных сокровищ: мужественность, умная и красивая жена, преданная собака, всесторонние знания, хорошее ружье, быстроногий скакун и охотничий беркут. Считалось, что умная жена будет оберегать семейный очаг, верная собака поможет в охоте, хорошее ружье не подведет в бою, быстроногий скакун и охотничий беркут выручат в ответственный момент, а всесторонние знания помогут принимать мудрые решения", - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

Биколорные циркуляционные монеты номиналом 100 тенге представлены в 7 видах - "ER JIGIT", "SULY AIEL", "QUMAI TAZY", "AQYL BILIM", "BEREN MYLTYQ", "JUIRIK AT", "QYRAN BURKIT".

Эти монеты выйдут в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Это означает, что монеты из серии "JETI QAZYNA" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги.

При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. Эти монеты по техническим характеристикам полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "JETI QAZYNA" не требуется", - отметили в ведомстве.

Коллекционные монеты "JETI QAZYNA" из золота, серебра и мельхиора отображают художественный образ всех семи сокровищ степи на одной монете.

Блистерный набор состоит из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор качеством "рrооf-like" номиналом 200 тенге и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "brilliant uncirculated" номиналом 100 тенге. Тираж данных блистерных наборов составляет 25 000 штук.

Коллекционные монеты "JETI QAZYNA" изготовлены:

1) из золота 999/1000 пробы качеством "proof", номиналом 500 тенге, массой 7,78 грамма, диаметром 25 миллиметров, тиражом 1000 штук;

2) из серебра 925/1000 пробы качеством "proof", номиналом 5 000 тенге, массой 777,5 грамма, диаметром 100 миллиметров, тиражом 250 штук;

3) из серебра 925/1000 пробы качеством "proof", номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, тиражом 3000 штук;

4) из сплава мельхиор МН 25 качеством "рrооf-like", номиналом 200 тенге, массой 15 грамм, диаметром 33 миллиметра, тиражом 25 000 штук.

5) из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "brilliant uncirculated", номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 миллиметра, по 25 000 штук каждого вида, общим тиражом 175 000 штук.

Монеты из золота номиналом 500 тенге, из серебра номиналом 500 и 5000 тенге, блистерный набор, состоящий из одной коллекционной монеты из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и семи биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "brilliant uncirculated" номиналом 100 тенге предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством "proof-like" и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством "brilliant uncirculated" выпускаются в блистерном наборе.

Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные и биколорные циркуляционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Их можно будет приобрести во всех территориальных филиалах Национального банка, а также через интернет-магазин НБК.

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