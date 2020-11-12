Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Цены на жильё на первичном рынке выросли на 5% за год, на вторичном - сразу на 11%, передает Kazakhstan Today.

В октябре 2020 года средняя цена продажи нового жилья в стране составила 305,3 тыс. тенге за квадратный метр - на 5,3% больше, чем годом ранее. За месяц показатель вырос на 0,5% по сравнению с сентябрём текущего года, сообщает Finprom.kz

Среди крупных городов РК самые высокие цены на рынке нового жилья зафиксированы в столице (388,8 тыс. тенге за квадратный метр, плюс 6% за год), Алматы (360,1 тыс. тенге, плюс 2,6%), Шымкенте (333,3 тыс. тенге, плюс 2,2%) и Атырау (326,1 тыс. тенге, цена за год осталось неизменной).

Средняя стоимость перепродажи благоустроенного жилья составила 220,7 тыс. тенге за квадратный метр - на 11,1% больше, чем годом ранее.

Самые высокие цены на вторичном рынке наблюдаются в столице (375,6 тыс. тенге за квадратный метр, плюс 4,3% за год), Алматы (370,7 тыс. тенге, плюс 1,1%), Атырау (264,2 тыс. тенге) и Актау (249,3 тыс. тенге).

Средняя цена перепродажи неблагоустроенного жилья составила 133,5 тыс. тенге за квадратный метр - на 7,4% больше, чем годом ранее. Самые высокие цены на неблагоустроенное жильё наблюдаются в Алматы (227,5 тыс. тенге за квадратный метр, плюс 0,2% за год). Самые низкие цены в секторе - в Семее (81,4 тыс. тенге, плюс 4,8%).

Тенденции ценообразования формируют столица и крупные мегаполисы Казахстана, сообщает "Хабар 24". Эксперты отмечают: нехватка проектов, которые соответствуют условиям госпрограмм 5-10-20 и 7-20-25, поможет временно сохранить текущие цены. Но в ближайшие годы стоимость квартир в новостройках вырастет ещё на 10%. Одна из причин роста цен - сокращение количества строительных компаний из-за "коронакризиса".

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