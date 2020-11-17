Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане уровень безработицы составил 5%, передает Kazakhstan Today.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, за III квартал 2020 года составила 454,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2020 года составила 222,4 тыс. человек или 2,4% к рабочей силе, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В общей численности занятого населения наемные работники составили 6652,8 тыс. человек, индивидуальные предприниматели составили 1488,1 тыс. человек, лица, занимающиеся частной практикой, - 4,3 тыс. человек, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов, - 9,3 тыс. человек, независимые работники - 558,6 тыс. человек.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в сентябре 2020 года составили 109 981 тенге (предварительные данные), что на 4,7% выше, чем в сентябре 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в октябре 2020 года составила 209 818 тенге.

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