Сагинтаев: Экономика Алматы выросла на 5,5% с начала года

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - С начала года экономика Алматы выросла на 5,5% и составила 5,8 трлн тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Служба центральных коммуникаций, за 10 месяцев этого года инвестиции в основной капитал превысили 873 млрд тенге с ростом на 15%.

Несмотря на все сложности пандемии и связанные с ней ограничения, Алматы продолжает наращивать свой потенциал и в год 30-летия Независимости показывает высокие темпы восстановления. С начала года экономика Алматы выросла на 5,5% и составила 5,8 трлн тенге. Поступления в бюджет увеличились на 28,7%, до 2,6 трлн тенге. В промышленности обеспечен рост на 18%. До конца года в индустриальной зоне планируется запуск 4 новых проектов, с созданием 519 рабочих мест, в число которых входит значимый проект с иностранным участием по производству ПЦР-тестов", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Помимо этого, проводится системная работа по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, в рамках исполнения поручения главы государства.

Как вы знаете, Алматы - город частного бизнеса и капитала. И ведущую роль в обеспечении роста экономики Алматы играет МСБ, который представлен во всех сферах экономики: сфера услуг, торговля, строительство и промышленность. С начала года кредитование малого бизнеса выросло в 1,4 раза. Важно отметить, что по городским программам бюджет кредитования вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Благодаря предпринятым мерам, с начала года создали порядка 55 тыс. рабочих мест. В результате безработица составляет 5,1%. В третьем квартале среднемесячная заработная плата выросла на 20%, составив 283,7 тыс. тенге", - сказал спикер.











