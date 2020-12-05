ЕАБР предоставил БРК кредитную линию на сумму 5,7 млрд рублей

Москва. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Москве 4 декабря проходит Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР) - XV Ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция". Участники мероприятия обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок, передает Kazakhstan Today.

Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Банк развития Казахстана" (БРК) подписали кредитный договор, предусматривающий открытие ЕАБР кредитной линии БРК на сумму 5,724 млрд российских рублей сроком на 7 лет. Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР.

Сделки в финансовом секторе относятся к приоритетным направлениям инвестиционной деятельности ЕАБР, согласно действующей стратегии ЕАБР на период 2018-2022 годов.

Средства будут направлены на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в рамках мандата БРК.

Хотелось бы отметить, что подписанный с ЕАБР документ позволит положить начало для нового направления сотрудничества по реализации сделок в российских рублях в рамках приоритетных направлений кредитования БРК", - отметил председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Абай Саркулов.

ЕАБР и БРК связывают долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что подписанный договор создаст новые возможности для наших казахстанских коллег в рамках инвестиционной деятельности", - подчеркнул председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

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