Договор пенсионного аннуитета заключили почти 61 тыс. казахстанцев

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В январе текущего года глава государства подписал закон о восстановлении экономического роста, которым внесены существенные поправки в правила обеспечения таким страховым продуктом, как пенсионный аннуитет. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финрынка Саги Ажибек, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, изменение размера минимальной выплаты по пенсионному аннуитету с минимальной пенсии до 70% от прожиточного минимума снизило стоимость аннуитета примерно на 40%. Во-вторых, введен пенсионный аннуитет с отсрочкой выплат. По этому страховому продукту граждане могут заключать договор пенсионного аннуитета с 45 лет, а получать выплаты начинают мужчины с 55 лет, женщины - с 52 лет", - сообщил Ажибек.

По его информации, сегодня около 61 тыс. человек заключили договоры пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни на общую сумму 283 млрд тенге и обеспечили себя пожизненными выплатами при выходе на пенсию.

На данный момент на рынке работают 9 компаний по страхованию жизни, деятельность которых ведется на основании лицензий и контролируется государством. Гарантированы выплаты по пенсионному аннуитету за счет Фонда гарантирования страховых выплат, что позволит обеспечить бесперебойные выплаты по пенсионному аннуитету в случае банкротства компании по страхованию жизни и непрерывность исполнения обязательств перед страхователями.

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