Сумма долгов по налогам МСБ в Алматы превысила 68 млрд тенге

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов по городу Алматы озвучили сумму долгов по налогам со стороны представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Kazakhstan Today.

По итогам 9 месяцев 2019 года по городу Алматы сумма задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составляет 68 млрд 916 млн тенге, в том числе сумма недоимки - 39 млрд 440 млн тенге, пени - 23 млрд 214 млн тенге, штрафы - 6 млрд 262 млн тенге. Общая сумма налоговой задолженности в сравнении с началом года снижена на 14 млрд 105 млн тенге, или на 17%; недоимка снижена на 12 млрд 931 млн тенге, или на 25% ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из инструментов в снижении задолженности является вовлечение должников в проводимую налоговую амнистию.

В целях расширения круга лиц, подпадающих под амнистию, внесены дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года №306 "Об утверждении Правил ведения лицевых счетов", которые вступили в законную силу 26 августа 2019 года.

Вышеуказанные дополнения в Правила ведения лицевых счетов направлены на то, чтобы положения закона о проведении налоговой амнистии по списанию пени и штрафа при условии уплаты основной суммы налога распространялись на налогоплательщиков, которым по результатам налоговых проверок начислены налоги и другие обязательные платежи в бюджет за налоговые периоды до 1 октября 2018 года, однако по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах проверки или ненаступлением срока исполнения уведомления о результатах проверки. Кроме того, в соответствии с внесенными дополнениями в Правила ведения лицевых счетов налоговая амнистия распространяется на налогоплательщиков, которыми в период после 1 октября 2018 года представлена дополнительная налоговая отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года", - объяснили в пресс-службе.

Всего по проводимой амнистии для МСБ, по состоянию на 25 октября 2019 года 8046 налогоплательщиков погасили недоимку на сумму 2 млрд 195,9 млн тенге, по которым списаны пени на сумму 701,5 млн тенге, штрафы на сумму 43,7 млн тенге, в том числе 115 налогоплательщиков воспользовались введенными дополнениями по расширению круга лиц, подпадающих по проводимую налоговую амнистию, которые оплатив 656 млн тенге основного долга, списали 195 млн тенге пени и 33 млн тенге штрафов", - сообщили в департаменте.

Также законодательством Республики Казахстан предусмотрены нормы, влекущие оздоровление финансового затруднения плательщиков - предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов, а также применение реабилитационной процедуры.

Главой 6 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" предусмотрено изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и плат, которое осуществляется в форме отсрочки, рассрочки по уплате налогов и плат под залог имущества налогоплательщика и третьего лица, и под банковскую гарантию.

Статьей 51 Налогового кодекса Республики Казахстан регламентирован порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и плат.

На сегодняшний день органами государственных доходов Алматы 45 налогоплательщикам предоставлена отсрочка (рассрочка) на сумму недоимки 5361 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Реабилитационная процедура регулируется законом Республики Казахстан "О реабилитации и банкротстве" в целях восстановления платежеспособности должника, для предотвращения его ликвидации.

По состоянию на 1 октября 2019 года процедуру реабилитации проходит 41 предприятие, с налоговой задолженностью в сумме 15 млрд 639 млн тенге.

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обращаться в управления по работе с задолженностью департамента государственных доходов по городу Алматы: проспект Абылай хана, 93/95, кабинет 323, телефон для справок: 267-69-66", - напомнили в пресс-службе.

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