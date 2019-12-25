Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - За год внешний долг Казахстана снизился на $6 млрд, передает Kazakhstan Today.

За год внешний долг Казахстана снизился на $6 млрд, или 3,7%, и по состоянию на 1 июля 2019 года составил $158,3 млрд (годом ранее - $164,5 млрд). При этом сокращение внешнего долга РК сопровождается ростом экономики, сообщает Finprom.kz .

Так, за первое полугодие 2019 года ВВП республики увеличился на 4,1% к соответствующему периоду прошлого года. Специалисты отмечают положительную динамику в строительстве (11,1%), торговле (7,5%), транспортной сфере (5,3%), сельском хозяйстве (3,8%), промышленности (2,6%) и услугах связи (1,7%).

Сокращение внешнего долга, а также рост объёмов ВВП и экспорта товаров и услуг, привели к улучшению относительных параметров. Если соотношение объёма внешнего долга к ВВП в 2016 году составляло 119,0%, то уже на конец 2018 года оно равнялось 88,5%, а на конец II квартала 2019 года - 87,5%, постепенно снижаясь.

По состоянию на 1 июля 2019 года в структуре внешнего долга Казахстана преобладает межфирменная задолженность: $100,3 млрд, или 63,3% от общей суммы долга, - на 3,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Государственный внешний долг составил $12,6 млрд, или 8,0% (годом ранее - $11,9 млрд).

Внешний долг банков, который в кризисный период 2008 года достигал максимума в $45,9 млрд, сократился с того времени более чем в 8 раз, включая снижение за последний год на 6,5%, до $5,7 млрд на 1 июля 2019 года.

Внешний долг организаций, контролируемых государством, по состоянию на 1 июля 2019 года составил $21 млрд, сократившись за год на 20,5%, или $5,4 млрд, за счёт планового и досрочного погашения еврооблигаций и внешних займов квазигосударственными организациями.

В целом отношение внешнего государственного и квазигосударственного долга к ВВП составило 18,6%, при этом безопасным считается уровень ниже 50%. Ещё одним важным показателем долговой устойчивости страны является доля внешнего долга, подлежащего погашению в течение года, в общем объёме внешнего долга. Общепринятым пороговым уровнем, свидетельствующим о наличии риска ликвидности, считается доля более 40%. По состоянию на 1 июля 2019 года этот показатель для Казахстана составил 16,7%. Таким образом, краткосрочный внешний долг, оставшийся до погашения, составил $26,4 млрд и полностью покрывался международными резервами.

Касательно внешних обязательств, следует упомянуть, что более 50% имеющегося внешнего долга привлечено предприятиями горнодобывающей и металлургической промышленности. Эти средства, привлечённые в форме прямых иностранных инвестиций, способствуют росту объёмов производства предприятий-заёмщиков и их будущих доходов, которые впоследствии полностью обеспечивают выплаты иностранным инвесторам.

Тем временем глобальная долговая нагрузка взлетела до нового рекордного уровня. Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства.

Глава МВФ рассказала, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран в последний раз наблюдался на таком уровне во время кризиса 1980-х годов. К примеру, по итогам 2018 года госдолг развивающихся стран вырос на 5,3%, до $7,8 трлн.

Наибольшая сумма государственного долга наблюдается у США и на сегодняшний день превышает $23 трлн, являясь рекордным показателем за всю историю страны. В основном госдолг вырос на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа снизила налоги и увеличила расходы.

Среди стран ЕАЭС по объему внешнего долга лидирует Россия. По данным ЦБ РФ, внешний долг России по состоянию на 1 июля 2019 года составил $479,8 млрд, увеличившись с начала года на 25,2 млрд, или 5,5%. Значимую роль в этом сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам.

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