Кызылорда. 2 июля. Kazakhstan Today - В экономику Кызылординской области области за 6,5 лет вложено около 1,7 трлн тенге прямых инвестиций, сообщили в пресс-службе областного акимата.

В частности, за 2018 год объем инвестиций возрос на 25,5%, в том числе на 37,6% - в обрабатывающую промышленность. Причем рост инвестиций обеспечен в большей степени за счет роста вложения собственных средств предприятий - на 22,4%.

По итогам пяти месяцев 2019 года объем инвестиций вырос к уровню 2018 года на 89,8%, в том числе в 2 раза возрос объем инвестиций в сельское хозяйство.

Как отметили в пресс-службе, данные показатели были достигнуты за 2013 - 2019 гг. при Крымбеке Кушербаеве, который был назначен акимом Кызылординской области 17 января 2013 года.

Тогда ему достался регион по всем показателям находящийся в аутсайдерах, его задача была дать новое дыхание Приаралью. И ему это удалось. Сегодня практически по всем экономическим показателям Кызылординская область находится в ТОП - 5 регионов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе с 2013 года в эксплуатацию введено 71 новое промышленное производство. 19 из 24 проектов, реализованных в рамках ГПИИР, освоили по итогам 2018 года от 50 до 100 % "плановой мощности". Из них, 12 предприятий освоили свыше 100% плановой мощности. Объем выпущенной ими продукции только за последний год увеличился на 32% (2017г. - 18,4 млрд.тг, 2018 г.-24,3 млрд тг), а объем экспорта в денежном выражении - более, чем на 33% (2017г. - 6,2 млрд.тг, 2018 г. - 8,3 млрд.тг).

Напомним, что 2018-2021 годы в Кызылординской области объявлены Трехлетием по развитию массового предпринимательства.

В 2018 году Кызылординская область по результатам рейтинга признана лучшим регионом по легкости ведения бизнеса, за что в декабре 2018 года получила специальную премию "Алтын сапа". Количество действующих субъектов МСБ только за последний год возросло на 13,1% и на 9,1%- за 5 месяцев т.г. По темпам роста этого показателя регион в числе лидеров по стране.

Также, говоря о цифрах в АПК, можно отметить, впервые за годы независимости в 2017 году в области собран рекордный объем риса - более 500 тыс. тонн.

Даже в 2018 году, несмотря на сложный из-за маловодья и поздней весны год, собран хороший урожай - почти 500 тыс. тонн риса. Такой валовой сбор обеспечен за счет повышения урожайности сортов в 1,5 -2 раза за последние годы.

Осваиваются рынки Монголии, Турции и Афганистана. Помимо традиционных начато производство иранских сортов риса для дальнейшего экспорта в эту страну.

С 2016 года возобновлен экспорт бахчевых в Россию, в 2017 году - начат экспорт овощей и скота в Иран, Арабские Эмираты и Монголию, а в 2018 году -впервые отправили в Китай сафлоровое масло.

В 2013 году область экспортировала всего 3 вида сельхозпродукции (рыба, рис, отруби), а к 2018 году число экспортной продукции доведено до 15 видов (сафлоровое масло, живые ягнята, КРС, верблюды, семена подсолнечника и рапса, картофель, томаты, бахчевые (арбуз, дыня), соки (экстракты) растительные и кормовые культуры (люцерна).

Только за последний 2018 год экспорт сельхозпродукции вырос более, чем на 18%, причем доля переработанной сельхозпродукции составила 97,7% (65,1 тыс.тонн из 66,6 тыс. тонн).

Говоря о жилищном строительстве, можно отметить, что с 2013 года в эксплуатацию введено 3,1млн квадратных метров жилья. Только в областном центре за 2013-2018 годы построено 15 новых микрорайонов.

Годовой ввод жилья возрос в 2,6 раза - с 270 тыс. квадратных метров 2013 году до 700 тыс. квадратных метров в 2018 году. По итогам 5-ти месяцев 2019 года ввод жилья возрос на 22,4%.

По расходам на социальную сферу в расчете на душу населения регион занимает 1 место по Республике Казахстан (образование, здравоохранение, культура, спорт, соцзащита).

С 2013 года в эксплуатацию введено свыше 200 объектов социальной сферы, решена проблема 3-х сменного обучения в школах, также решен вопрос аварийных школ, взамен которых было построено 37 новых.

Кроме того, досрочно, в 2015 году реализована программа "Балапан" - обеспечен 100% охват дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет.

14.97% выпускников Кызылординских школ в 2017 и 2018 годах поступили в ВУЗы и ССУЗы (сузилась социальная база маргинальной молодежи).

Кызылординская область - единственная в стране, которая организовала обучение 520 выпускников своих школ в ведущих технических ВУЗах России по гранту Правительства РФ.

В рамках программы "Серпiн" более 4 тысяч выпускников кызылординских школ направлены на обучение в вузы северных и центральных регионов страны.

С 2013 года учрежден грант акима на обучение детей из малообеспеченных и многодетных семей, особенно из сельской местности. На сегодня обладателями таких грантов стали почти 900 юношей и девушек, обучающихся в ведущих вузах РК по специальностям, востребованным в регионе, согласно баланса трудовых ресурсов.

Говоря о развитии инфраструктуры в Кызылоринской области, можно отметить, что за 2013 - 2019 гг. в Кызылорде были газифицированы и 4 из 7 районных центров области. В 2017 году подан газ в Байконур. В результате уже 64% населения получили возможность потреблять природный газ. В 2018 году газ доведен до оставшихся 3 районных центров - Жосалы, Теренозек и Жалагаш, а в 2019 году - там начнется строительство внутрипоселковых газовых сетей. Таким образом, к концу текущего года возможность использовать природный газ получат уже 70% населения.

Регион достиг одного из самых высоких показателей в республике по обеспечению централизованным питьевым водоснабжением - 98% населения", - отметили в пресс-службе.

Для развития социальной инфраструктуры эффективно используются механизмы ГЧП - ведется работа по реализации 116 проектов (более 34 млрд.тенге) в сфере профессионально-технического образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и др.

Кроме того, в целях повышения темпов развития и улучшения социально-экономического положения населения региона 7 февраля текущего года на заседании Совета Безопасности РК Казахстан были рассмотрены актуальные вопросы области, где Председателем Совета Безопасности - Елбасы Н.А. Назарбаевым было поручено подготовить Комплексный план развития области до 2022 года.

Акиматом области совместно с правительством был разработан Комплексный план социально - экономического развития Кызылординской области. Документ утвержден 28 мая 2019 года и включает в себя реализацию 119 мероприятий, стоимостью 219,7 млрд. тенге по 12 направлениям: промышленность, агропромышленный комплекс, развитие предпринимательства, транспортная инфраструктура, ЖКХ, экология и природопользование, социальная защита населения, здравоохранение, спорт, противопаводковые мероприятия, жилищное строительство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

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