Нацбанк: инфляционные ожидания в сентябре снизились до 6,5%

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский рассказал об по инфляционных ожиданиях населения в сентябре 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По словам Чернявского, инфляционные ожидания казахстанцев в сентябре снизились до 6,5% (август 2020 года - 6,9%) при стабилизации фактической годовой инфляции на уровне 7,0%.

Уменьшились оценки воспринимаемого и ожидаемого роста цен. Так, среди респондентов, отметивших рост цен, медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года снизилась до 16,6% (август 2020 года - 17,7%), а воспринимаемой инфляции - до 18,1% (20,7%). Доля респондентов, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, снизилась до 62% (в августе - 65%). В оценках динамики цен за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен, снизилась до 38% (в июле - 49%, в августе - 41%). В сентябре, по сравнению с августом, меньше респондентов отметили рост цен на продукты питания, больше - на непродовольственные товары и услуги. В структуре продуктов питания респонденты продолжили отмечать рост цен на мясо и птицу, фрукты и овощи, молочную продукцию, при этом их доля по сравнению с августом снизилась. Доля респондентов, отметивших рост цен на хлебобулочные изделия, повысилась. В структуре непродовольственных товаров выросла доля респондентов, отметивших рост цен на бытовую технику и канцелярские товары. По услугам был отмечен рост тарифов в сфере ЖКХ, а также стоимости бытовых услуг (парикмахерские, ателье и так далее)", - проинформировал Чернявский.

Оценки текущего и будущего материального положения стали менее негативными по сравнению с июлем - августом.

Восстанавливается доля получателей заработной платы, повысилась готовность респондентов к крупным покупкам. В сентябре 2020 года доля респондентов, имеющих сбережения, снизилась. При этом большая часть сбережений продолжает храниться в форме банковского депозита. Краткосрочные и долгосрочные оценки перспектив развития стали более позитивными", - сказал он.

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