Цены на продтовары в Казахстане в марте выросли на 6,7%

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане продовольственные товары за год (март 2019 года к марту 2018 года) выросли на 6,7%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за год (март 2019 года к марту 2018 года) выросли на 6,7%. Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а фрукты и овощи - подешевели", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В группе крупяных изделий отмечено разнонаправленное изменение цен. Средняя цена на рис в марте 2019 года составила 327 тенге за килограмм против 287 тенге в марте 2018 года, а на гречневую крупу - 244 тенге против 277 тенге, соответственно.

Средняя цена на сахар-песок в марте 2019 года составила 237 тенге за килограмм, в марте 2018 года - 200 тенге.

Из молочных продуктов средняя цена на творог в марте 2019 года сложилась на уровне 1561 тенге за килограмм (в марте 2018 года - 1522 тенге), сметану - 1053 тенге (1008 тенге), сыр сычужный - 2583 тенге (2280 тенге), кефир - 286 тенге (277 тенге), молоко пастеризованное - 239 тенге (217 тенге).

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