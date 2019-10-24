В рамках жилищных программ 7-20-25 и "Баспана Хит" запущен проект для военнослужащих и сотрудников спецорганов

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Три казахстанских банка: "Банк "ЦентрКредит", "Сбербанк Казахстана" и "Halyk банк" - запустили проект для военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, который реализуется в рамках действующих жилищных программ 7-20-25 и "Баспана Хит", передает Kazakhstan Today.

"Основные условия ипотечных программ со сниженными ставками кредитования 7-20-25 и "Баспана Хит" сохраняются прежними. Но для военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов по данным программам банками устанавливаются более лояльные кредитные правила при проведении финансового анализа с учетом ежемесячных жилищных выплат и заработной платы", - сообщили в Службе внешних коммуникаций АО "Ипотечная организация "Баспана".

Основные требования для получения ипотечного займа: признание военнослужащего нуждающимся в жилье со стороны полномочных органов; открытие в любом из трех банков ("Банк "ЦентрКредит", "Сбербанк Казахстана" и "Halyk банк") специального текущего счета для зачисления жилищных выплат; другие документы, требуемые банками в рамках ипотечных программ.

Как ожидается, "Ипотека для военных" существенно расширит возможности ипотечных программ банков второго уровня и поспособствует решению жилищных вопросов военных и сотрудников спецорганов.

Напомним, по программе 7-20-25 ставка кредитования составляет 7% годовых, с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья и сроком кредитования не более 25 лет. Квартиры по данной программе приобретаются с первичного рынка жилья, введенного в эксплуатацию. По программе "Баспана Хит" ставка кредитования составляет 11% годовых, первоначальный взнос от 20% и срок кредитования не более 15 лет. Жилье по "Баспана Хит" можно приобрести как с первичного, так и со вторичного рынка жилья.

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