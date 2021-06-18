Около 725 тыс. человек получили выплаты из ГФСС с начала года

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ -За период с января по май 2021 года численность участников системы обязательного социального страхования составила 5,7 млн человек, а общая сумма поступивших социальных отчислений и пени - 126,5 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения, за этот период около 725 тыс. человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на общую сумму 131,8 млрд тенге.

В частности, за этот период из ГФСС осуществлены следующие выплаты:

- социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года получили 430 862 человека на сумму 60,7 млрд тенге, которая больше на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- социальную выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка получили 92 739 человек на сумму 45,1 млрд тенге, которая больше на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- социальную выплату на случай потери работы получили 64 440 человек на сумму 7,8 млрд тенге, которая больше почти в 2 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года;

- социальную выплату на случай потери кормильца получили 51 749 человек на сумму 7,2 млрд тенге, которая больше на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- социальную выплату на случай утраты трудоспособности получили 85 343 человека на сумму 11,1 млрд тенге, которая больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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