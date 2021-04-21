В Казахстане инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,0%

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В марте 2021 года в Казахстане замедлилась годовая общая и продовольственная инфляция, на фонде удорожания бензина ускорилась непродовольственная инфляция, также ускорился рост цен в промышленности, но снизились тарифы на коммунальные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как и в предыдущие месяцы, максимальный вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента инфляции. Вместе с тем годовой темп роста на продовольственные товары замедлился с 11,6% в феврале до 10,7% в марте, преимущественно за счет ухода из расчета высоких месячных значений прошлого года, когда был зафиксирован значительный рост цен на продукты питания на фоне пандемии коронавируса", - говорится в сообщении пресс-служба Нацбанка.

В структуре продовольственной инфляции отмечено замедление темпов роста цен на плодоовощную продукцию (с 13,2% до 9,5%), хлебобулочную продукцию (с 10,5% до 10,0%), мясную продукцию (с 8,6% до 8,0%), сахар (с 39,1% до 30,2%). Цены на масла и жиры незначительно ускорились до 24,7%, при этом продолжилось дальнейшее удорожание подсолнечного масла (на 44,3%).

Мировые цены на продовольствие продолжили повышаться в марте, обновляя максимумы, в том числе наблюдался рост цен на растительные масла, мясную и молочную продукцию.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась до 5,6% (в феврале 2021 года - 5,2%). Цены на бензин продемонстрировали значительный скачок за месяц - на 4,9% на фоне сниженного предложения (сокращение производства). Годовой рост цен на бензин составил 2,4%

Вместе с тем было зафиксировано исторически рекордное месячное снижение цен на бытовые приборы (-1,9%).

Годовой рост цен на платные услуги в марте 2021 года замедлился до 3,7% (в феврале 2021 года - 4,1%) в результате продолжения тенденции снижения тарифов на коммунальные услуги. Регулируемые коммунальные услуги стали дешевле на 0,4% в годовом выражении. Кроме того, замедлился рост цен на услуги транспорта и связи", - отмечается в сообщении.

Также в марте 2021 года наблюдался значительный месячный рост цен на продукцию промышленности , отпускаемую на внутренний (2,4%) и зарубежный рынки (11,4%), преимущественно за счет повышения цен на сырую нефть.

Продолжилось удорожание потребительских товаров, в частности продуктов питания, а также отдельных видов нефтепродуктов. Производство продуктов питания подорожало в годовом выражении на 13,5%, в марте цены повысились на масло подсолнечное, сахар, макаронные изделия и чай. Сельскохозяйственная продукция подорожала в марте на 0,7%, в годовом выражении - на 16,4%. В частности, зафиксировано удорожание масличных семян, твердой пшеницы.

Удорожание приобретаемых ресурсов у внутренних производителей в феврале - марте 2021 года отмечено в большей степени на продукцию отечественного происхождения, проинформировали в НБ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства