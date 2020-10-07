Частные инвесторы хотят построить 7 ОРЦ в Казахстане

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Частные инвесторы хотят построить 7 оптово-распределительных центров (ОРЦ) в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, "поступила заявка от консорциума частных инвесторов в форме частной финансовой инициативы на строительство 7 оптово-распределительных центров. В данный консорциум входят производители агропромышленных товаров и участники торговой системы".

Первые ОРЦ будут построены в селе Мичурино и городе Аксу Павлодарской области, городе Капшагае Алматинской области, городе Шу Жамбылской области, а также в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, уточнили в пресс-службе Минторговли.

Всего создаваемая Национальная товаропроводящая система будет состоять из 24 оптово-распределительных центра.

На первом этапе предлагается строительство 7 объектов: 4 оптово-распределительных центра (хранение) и 3 оптово-распределительных центра (распределение) со сроком инициации 5 октября 2020 года, на втором этапе - 7 объектов (весна 2021 года), на третьем этапе - 10 объектов (осень 2021 года)", - проинформировал Султанов.

Всю модель национальной товаропроводящей системы (НТС), основой которой будут являться ОРЦ, предполагается реализовывать на принципах государственно-частного партнерства через частную финансовую инициативу.

Кроме того, глава Минторговли заявил о том, что реализация проекта по созданию Национальной товаропроводящей системы позволит сократить расходы населения на приобретение социально значимых продовольственных товаров до 10-15%.

В целом по итогам реализации проекта из 24 ОРЦ экономический эффект составит порядка 1,2 трлн тенге. Производительность сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличится до 460 тыс. тонн плодоовощной продукции, или на 23 млрд тенге в год", - сообщил Султанов.

По словам министра, после создания НТС сокращение потерь производителей в постурожайный период составит порядка 350 тыс. тонн овощной продукции на сумму 13,3 млрд тенге в год.

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