Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Казахстан вошел в топ-8 стран по приросту сверхбогатых людей, передает Kazakhstan Today.

Казахстан занял 7-е место в рейтинге стран по приросту сверхбогатых людей в стране, пишет Kazpavda.kz со ссылкой на Statista.com.

Согласно отчету Knight Frank о богатстве за 2021 год, количество сверхбогатых людей во всем мире выросло, несмотря на пандемию коронавируса. Мировое население UHNWI (люди с очень высоким состоянием, то есть люди с собственным капиталом 30 миллионов долларов и более) выросло на 2,4% за последние 12 месяцев и в настоящее время составляет более 520 000 человек.

Согласно исследованию, наибольший рост наблюдается в Азии - 12% в прошлом году. Ожидается, что к 2025 году население UHNWI вырастет еще на 27%.

Ожидается, что Америка будет составлять большинство UHNWI в мире: 38%, или 254 000 человек к 2025 году, в основном сконцентрированные в Соединенных Штатах. Но сильный рост в Азии заставит Азиатско-Тихоокеанский регион наверстать упущенное в следующие 5 лет. В докладе говорится, что самыми быстрорастущими странами в мире будут Индонезия и Индия, население которых увеличится более чем на 67 и 63%, соответственно.

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