Часы и ювелирные изделия подорожали на 7% за год в Казахстане

По словам генерального директора ТОО "ЖЭС" Алихана Джарбулова, предприняты все меры, чтобы в любых условиях все потребители снабжались электричеством. Но есть в этом деле нюансы.

Большое внимание компания уделяет перевозкам по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Объем перевозок по ТМТМ с начала года составил 10 тысяч ДФЭ, рост 83%.

Он также отметил, что контейнерные маршруты через Казахстан пользуются высоким спросом на российском рынке.

НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - О росте объема перевозок через территорию Казахстана РК по маршруту Китай - Европа - Китай на 41% на Форуме предпринимателей Казахстанско-Китайского делового совета, который проходит сегодня в Ляньюньгане (городской округ в провинции Цзянсу, КНР) заявил председатель правления АО "KTZ Express" Нурлан Игембаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о национальном проекте развития АПК на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы Минсельхоза, данный документ разработан по поручению главы государства и сфокусирован на решении точечных, узловых задач и проектов, требующих концентрации усилий и ресурсов.

В целом в течение 5 лет планируется реализовать 582 инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн тенге. В результате реализации нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек, тем самым повысить доходы 1 млн сельских жителей", - заявил министр сельского хозяйства.

Как пояснил Карашукеев, для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы.

Это применение высококачественных семян, минеральных удобрений, современной техники и технологии, орошаемое земледелие и т.д. Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием", - отметил министр сельского хозяйства.

Кроме того, по его словам, в целях повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование органических удобрений промышленного производства и совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы. Принятие этих мер позволит повысить долю внесения высококачественных семян с 93% до 98%, уровень внесения минеральных удобрений - с 20% до 29% от потребности. В результате урожайность зерновых культур повысится на 10-15%.

Также в целях повышения уровня технического оснащения будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники. В результате уровень обновления сельхозтехники будет увеличен с 4% до 6%.

Кроме того, будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды, а также реализован проект по созданию в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительства завода по производству современных систем орошения мощностью до 1000 установок в год. Это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий до 450 тыс. гектаров, считает глава ведомства.

В целях снижения импортозависимости и повышения экспорта животноводческой продукции будет продолжен переход на интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции, в том числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. Это позволит обеспечить 100% загрузку мощностей перерабатывающих предприятий, а также повысить продуктивность скота и птицы.

Кроме того, планируется совершенствовать систему распространения знаний путем полномасштабного охвата системой распространения знаний субъектов АПК за счет центров развития компетенции на областном уровне и возрождения на районном уровне сельских информационно-консультационных центров, а также за счет внедрения современных форм дистанционного повышения квалификации фермеров.

Будет продолжена работа по обеспечению достаточности финансирования аграрной науки, введено отраслевое грантовое финансирование, а также планируется создание и функционирование ситуационно-аналитического центра министерства для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса. Как показала пандемия коронавируса, обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены самые импортируемые позиции - это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба", - отметил Карашукеев.

На сегодняшний день по каждому из этих направлений определены и реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка. В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции за исключением сахара составит 100%, а по сахару - 80%.

Одним из приоритетных направлений нацпроекта - развитие производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий, информирует primeminister.kz.

По информации министерства, сегодня в пуле инвестиционных проектов 194 - это новые проекты по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и соответственно дополнительный экспорт в объеме, что в конечном итоге позволит достичь поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до 70%.

По поручению главы государства приоритетом нацпроекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью, также отметил глава МСХ.

Отвечая на вопросы журналистов, Ербол Карашукеев озвучил прогноз по урожайности зерновой продукции.

Действительно, как мы знаем, в этом году урожай зерновой продукции был ниже, чем в прошлом году. По зерновым планируем, что у нас будет около 16 млн тенге. Урожайность средняя. Урожайность в целом на уровне 10 центнеров. Того объема, который мы сейчас собрали, хочу заверить, что этого объема будет достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. А внутренние потребности - непосредственно продуктовая пшеница для хлеба и продуктов питания. Определенно у нас 2 млн зерна уходит как семенной материал, также используется зернофураж интенсивно в животноводстве. Соответственно, объем экспортного потенциала учитывает 3 млн тонн входящего в баланс зерна. Наш экспортный потенциал составляет около 6,5 млн тонн", - отметил министр сельского хозяйства.