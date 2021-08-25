Более 800 млрд тенге выделено в рамках программы ДКБ-2025 и ЭПВ

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на брифинге в СЦК сообщил, что за 7 месяцев 2021 года льготное финансирование в рамках "Дорожная карта бизнеса-2025" и программы "Экономика простых вещей" получили свыше 25 тыс. проектов на сумму 801 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Тимура Жаксылыкова в рамках программ ДКБ-2025 и ЭВП просубсидировано около 14,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов свыше 600 млрд тенге; прогарантировано порядка 11 тыс. проектов на общую сумму кредитов около 200 млрд тенге; в пострадавших секторах экономики просубсидировано свыше 460 проектов на общую сумму кредитов около 50 млрд тенге; предоставлено более 10 тыс. микрокредитов на сумму свыше 60 млрд тенге.

Кроме того, с момента реализации программы "ДКБ-2025" выдано свыше 4100 государственных грантов на сумму свыше 10 млрд тенге и реализовано 930 проектов по подведению недостающей инфраструктуры к проектам бизнеса на сумму свыше 160 млрд тенге.

За весь период реализации программы ДКБ (с 2010 года) субъектами малого и среднего предпринимательства создано более 109 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 49 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую сумму свыше 3 трлн тенге. В среднем каждый бюджетный тенге, вложенный в виде поддержки проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, возвращается в бюджет в виде 6 тенге налоговых отчислений", - сообщил Жаксылыков.

В ходе выступления, спикер также отметил, что для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов малого и среднего предпринимательства. Расширен перечень видов экономической деятельности, которые подпадают под этот вид поддержки. На эти цели из бюджета в текущем году выделено свыше 18 млрд тенге.

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