В Алматы с начала года выпустили промпродукцию на 826 млрд тенге

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы отмечается положительная динамика в промышленности. Об этом рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает Kazakhstan Today.

За январь - октябрь 2020 года произведено продукции на 826,4 млрд тенге (январь - октябрь 2019 года - 780,1 млрд тенге), индекс физического объема - 104,3% (РК - 99,4%), в том числе в обрабатывающей на 670,4 млрд тенге, или 105,3% (доля - 81,1%)", - рассказал Оразалин.

Он также отметил, что за 10 месяцев 2020 года на фоне последствий пандемии отмечается спад в сфере торговли, однако при этом наблюдается положительная динамика в сфере промышленности и инвестиций.

Объем розничной торговли за январь-октябрь составил 2747 млрд тенге, (2801 млрд тенге в январе - октябре 2019 года), ИФО - 91,5% (РК - 94,3%). Доля розничного товарооборота города в республиканском объеме составила 30,3%. При этом реализация продтоваров увеличилась на 6,7% (ИФО - 106,7%, доля - 32,7%, объем - 898,4 млрд тенге), непродовольственных товаров снизилась на 14,3% (ИФО -84,3%, доля - 67,3%, 1848,6 млрд тенге)", - проинформировал глава управления.

Он также отметил, что в январе - октябре объем оптового товарооборота составил 7978,2 млрд тенге (9037 млрд тенге в январе - октябре 2019 года), ИФО - 86,1% (РК - 90,5%).

Доля оптового товарооборота города в республиканском объеме составила 42,8%", - добавил спикер.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства