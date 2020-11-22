85 предприятий занимаются переработкой продовольственных товаров в Акмолинской области

Кокшетау. 21 ноября. Kazakhstan Today - в Акмолинской области переработкой продовольственных товаров занимаются 85 предприятий, передает Kazakhstan Today.

Акмолинская область, производящая каждую пятую тонну мяса птицы и мяса КРС, каждую седьмую тонну обработанного молока, 14-ю тонну сливочного и растительного масла, обеспечивает потребности не только области, но и столицы, сообщает управление внутренней политики региона.

По информации управления сельского хозяйства, сегодня в области функционируют 15 предприятий по переработке мяса, 15 - по производству молочной продукции, 47 - мукомольных и 8 - по переработке масличных культур.

В этом году наметился рост производства мясных изделий, муки и растительного масла. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 37,5%, молочная - 18,7%, зерноперерабатывающая - 16,3%, хлеб и хлебобулочная - 4,8%, прочие отрасли - 22,7%", - отметил руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев.

К слову, основную долю в производстве мяса занимает ТОО "Макинская птицефабрика", ТОО "Капитал Проджект", по производству колбасных изделий ТОО "МПК Бижан", ТОО "Красноярские колбасы". Готовая продукция в первую очередь поступает на рынки Нур-Султана и Акмолинской области.

Поставками сельскохозяйственной продукции занимаются 128 предприятий области, 68 занимается поставками животноводческой продукции (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты), 6 - птицеводческой (мясо птицы, пищевое яйцо), 54 - растениеводческой (мука, картофель, овощи, растительное масло). Данные предприятия осуществляют поставку своей продукции на пять торговых рынков, в 29 торговых домов и 10 торговых центров Нур-Султана.

Сельхозтоваропроизводителями области на рынок столицы поставлено 96,7 тыс. тонн молочных продуктов, 21,7 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 213,5 млн штук яиц.

К слову, ежедневно предприятиями области поставляются около 80 тонн мяса и мясной продукции, 200 тонн молочной продукции, порядка 700 тыс. штук яиц и 25 тонн муки.

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