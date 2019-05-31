Система Orphus

В Караганде 86 многодетных семей получили ключи от квартир

30.05.2019, 18:23 6265
Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today -В Караганде 86 многодетных семей на днях отпразднуют новоселье - 30 мая аким города Нурлан Аубакиров вручил им ключи от квартир, передает Kazakhstan Today.
 
Эти квартиры расположены в домах, построенных в новом микрорайоне имени Байкена Ашимова на Юго-Востоке Караганды. В будущем здесь будет располагаться административно-деловой и культурный центр города. Запланировано строительство социальных и спортивных объектов, скверов, концертного зала, Дворца детей и юношества и многого другого. 
 

Сейчас в областном центре более 1500 многодетных семей получают адресную социальную помощь. Около 500 обеспечены льготным проездом. В детских садах для многодетных родителей предусмотрена 50% скидка. Кроме того, их дети могут бесплатно заниматься в спортивных секциях и кружках. А летом отдохнуть в лагере "Салют", - отметил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

 
Комплексную поддержку многодетных семей в регионе оказывают по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, президента РК Касым-Жомарта Токаева. 
 
Напомним, 1 мая ключи от квартир также получили 10 многодетных семей. Всего в Караганде в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 494 многодетные семьи.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая