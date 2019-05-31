В Караганде 86 многодетных семей получили ключи от квартир

Караганда. 30 мая. Kazakhstan Today -В Караганде 86 многодетных семей на днях отпразднуют новоселье - 30 мая аким города Нурлан Аубакиров вручил им ключи от квартир, передает Kazakhstan Today.

Эти квартиры расположены в домах, построенных в новом микрорайоне имени Байкена Ашимова на Юго-Востоке Караганды. В будущем здесь будет располагаться административно-деловой и культурный центр города. Запланировано строительство социальных и спортивных объектов, скверов, концертного зала, Дворца детей и юношества и многого другого.

Сейчас в областном центре более 1500 многодетных семей получают адресную социальную помощь. Около 500 обеспечены льготным проездом. В детских садах для многодетных родителей предусмотрена 50% скидка. Кроме того, их дети могут бесплатно заниматься в спортивных секциях и кружках. А летом отдохнуть в лагере "Салют", - отметил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

Комплексную поддержку многодетных семей в регионе оказывают по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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