Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - С начала года более 8 тыс. жителей Алматы приобрели жилье с помощью Жилстройсбербанка, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Ежедневно в Алматы 40 вкладчиков Жилстройсбербанка отмечают новоселье. Всего с начала года более 8000 жителей мегаполиса смогли приобрести свое жилье с помощью Жилстройсбербанка (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). Это рекордный показатель банка по Алматы. Для сравнения, три года назад ЖССБ обеспечивал жильем порядка 3 000 жителей города в год", - сообщили в пресс-службе "Жилстройсбербанка".

Участвовать в госпрограммах может определенная категория граждан и не все вкладчики ЖССБ подходят под них. Поэтому банк, чтобы охватить доступным жильем всех своих клиентов, реализует квартиры через собственную программу "Свой дом". Она позволяет приобрести жилье на коммерческом рынке по ценам, ниже рыночных.

"На данном этапе в городе мы предлагаем 8 жилых объектов, где вкладчики банка могут приобрести жилье по доступным условиям. Один из них - жилой комплекс "На Жандосова". Там мы реализуем 95 квартир по цене от 260 000 тысяч тенге за 1 квадратный метр, в то время как средняя стоимость жилья по городу в октябре 2019 года составила 365 000 тенге за 1 квадратный метр. На покупку жилья по программе "Свой дом" банк выдает займы по ставке 7% годовых с дальнейшим ее понижением до 5%. Бронирование квартир производится самостоятельно клиентами через портал недвижимости baspana.kz", - пояснила директор Алматинского городского филиала ЖССБ Гульзат Симтикова.

Все объекты, реализация которых идет в сотрудничестве с Жилстройсбербанком, можно найти на портале недвижимости Baspana.kz. Чтобы приобрести в них квартиру, нужно иметь депозит в банке и внести первоначальный взнос. Подать заявку на участие в пуле покупателей можно на портале недвижимости Baspana.kz.

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