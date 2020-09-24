За 8 месяцев объем перевозок грузов через пограничные переходы между Китаем и Казахстаном вырос на 30%

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - 20 сентября 2020 года состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" Сауата Мынбаева и председателя Совета директоров Китайских железных дорог Лу Дунфу. Во время встречи отмечено, что объем перевозок грузов между двумя странами демонстрирует позитивную динамику, передает Kazakhstan Today.

За 8 месяцев 2020 года объем перевозок грузов через пограничные переходы между Китаем и Казахстаном составил 14,2 млн тонн, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Лу Дунфу.

По итогам 2020 года стороны ожидают объем перевозок грузов через пограничные переходы между Китаем и Казахстаном на уровне 21 млн тонн, сообщили в КТЖ.

В ходе беседы сторонами отмечено, что обеспечению возрастающих объемов перевозок через пограничные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос уделяется особое внимание.

Так, АО "НК "КТЖ", учитывая значимость в развитии транзитных возможностей страны, реализует проект по развитию и модернизации инфраструктуры станции Достык.

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы предусмотрена реализация первого этапа проекта "Модернизация железнодорожного транспортного коридора Достык - Мойынты". Планируется капитальный ремонт пути, строительство ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе вторых главных и приемоотправочных путей на отдельных участках", - сказал Сауат Мынбаев.

Все это позволит создать беспрепятственный, ускоренный пропуск поездов через приграничные станции и нарастить объем транзитных перевозок через территорию Казахстана. Также планируется что реализация инфраструктурных решений благоприятно повлияет на скорость контейнерных поездов по территории Казахстана и к 2025 году достигнет 1300-1400 километров в сутки, а перегрузочная способность станции Достык достигнет 1 млн ДФЭ.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждены и существующие временные ограничения для передвижения автотранспортных средств на пограничных автомобильных пунктах пропуска РК и КНР. С учетом сложившихся обстоятельств, предложено активно применять технологию контрейлерных перевозок.

В целом в ходе переговоров стороны обсудили стратегическое взаимодействие в рамках сопряжения программы "Нурлы жол" и инициативы "Один пояс - один путь" и выразили уверенность, что совместное решение всех указанных вопросов и дальнейшая реализация достигнутых договоренностей, позволит еще более эффективно и динамично развивать уже реализуемые проекты, а также создавать новые продукты и сервисы в сфере транспорта и логистики.

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