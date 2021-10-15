Объем взаимной торговли ЕАЭС за восемь месяцев вырос на 31%

МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.



