Объем взаимной торговли ЕАЭС за восемь месяцев вырос на 31%

МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.
Президент Казахстана отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС
14.10.2021, 19:06 36424
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава Казахстана, традиционно промышленной кооперации уделяется большое внимание.
Мы активно продвигаем ее в рамках союза. Сторонами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного документа основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов, в частности, завод по производству смазочных материалов совместно с "Лукойлом", два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с КамАЗом, завод по производству шин совместно с Татнефть и ряд других важных проектов", - проинформировал Токаев.
Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.
Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия", - заключил президент РК.
Токаев отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов в рамках ЕАЭС
14.10.2021, 18:58 41581
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Важно развивать потенциал транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение ЕАЭС с инициативой "Одного пояса и пути" и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки", - сказал президент РК.
Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.
Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению", - заключил Токаев.
Токаев призвал ЕЭК ускорить переговоры по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами
14.10.2021, 18:18 47143
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным. Вместе с тем переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Индонезии и Монголии изучаются более 2 лет. Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией, но постепенно, выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить", - сказал президент РК.
Он отметил, что также важно активно наращивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. "Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Теперь уже нужно направить работу в практическое русло", - сказал Токаев.
Было бы практически интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (ВРЭП). Я напомню, что соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года в Ханое. Оно предусматривает создание "зоны свободной торговли плюс". То есть плюс обозначает, что данная организация открыта к сотрудничеству с другими странами и она охватывает 10 государств (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также 5 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Предпосылки к достижению положительного результата имеются, так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписаны нами с двумя его членами - Сингапуром и Вьетнамом", - заключил он.