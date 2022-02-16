НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане годовая инфляция в январе составила 8,5%, сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе 2022 года месячная инфляция сложилась на уровне 0,7%, годовые темпы роста ускорились до 8,5%", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что продовольственная и непродовольственная инфляции сохранились на уровне декабря 2021 года. Инфляция платных услуг ускорилась на фоне более высокого роста стоимости аренды жилья.

В январе 2022 года потребительские цены выросли на 0,7%, в годовом выражении рост цен ускорился до 8,5% (в декабре 2021 года - 8,4%), отметили в фининституте.

Годовой рост цен на продовольственные товары составил 9,9%, сохранившись на уровне декабря прошлого года. В январе 2022 года наблюдалось ускорение роста цен в группе хлебобулочных изделий и круп, фруктов и овощей. Рост цен на сахар замедлился на фоне более умеренного роста цен на мировых рынках", - проинформировали в Нацбанке.

Сообщается, что годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в январе 2022 года также сохранились на прежнем уровне - 8,5%. Ускорился рост цен на автомобили на фоне увеличения спроса и мирового дефицита комплектующих, а именно микросхем. Кроме того, в январе 2022 года наблюдалось удорожание медикаментов, связанное с ростом импортных цен.

В январе 2022 года снизились цены на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, что способствовало замедлению годовых темпов роста цен на данные товары, тем самым ограничивая годовой рост цен всей группы непродовольственных товаров.

По данным Нацбанка, годовая инфляция платных услуг в январе 2022 года продемонстрировала ускорение до 6,8% (декабрь 2021 года - рост на 6,5%). Цены на аренду благоустроенного жилья продолжили рост благодаря высокому спросу. Вместе с тем, в январе 2022 года наблюдалось удорожание амбулаторных услуг.

Регулируемые коммунальные услуги в январе незначительно подорожали на фоне удорожания электроэнергии в Западно-Казахстанской области. Цены на остальные виды регулируемых услуг в январе 2022 года не изменились.

Также продолжилось замедление роста цен производителей в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую в пределах страны, до 17,5% (в декабре 2021 года - 18,4%). Среди предприятий-производителей продуктов питания значительно замедлился рост цен на масло, жиры и сахар. С другой стороны, немного выросли цены производителей хлебобулочных и макаронных изделий на фоне слабого урожая пшеницы, а также мяса и молочной продукции ввиду удорожания кормовых культур.

В сельском хозяйстве в январе продолжилось замедление роста цен производителей до 16,9% (в декабре 2021 года - рост на 17,3%). В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и кормовые культуры.

Среди продукции животноводства замедлился рост цен на сырое молоко и снизились цены производителей яиц.