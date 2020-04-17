Почти 90 тыс. человек выйдут на работу в течение месяца в Алматы

Фото: ainews.kz

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел в режиме онлайн встречу с журналистами и общественниками, в ходе которой рассказал о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и этапах восстановления экономики города, передает Kazakhstan Today.

В городе начато форсированное экспресс-тестирование и тестирование методом ПЦР всех групп риска. Это 193 тыс. работников, среди которых военнослужащие, полицейские, врачи, волонтеры, водители грузового и пассажирского транспорта, железнодорожники, строители на крупных объектах, работники интернатов, продовольственных предприятий, ЖКХ и другие. Исходя из нового алгоритма выявления скрытых очагов заражения, в городе усилены противоэпидемиологические мероприятия. Главная цель - устойчивое снижение уровня инфицирования при постоянном контроле эпидемиологической ситуации", - сказал Сагинтаев.

Он сообщил, что в условиях усиленного карантина в городе продолжают функционировать предприятия и организации, обеспечивающие порядка 210 тыс. рабочих мест, это 17% от всех занятых в экономике. При этом общая численность занятых в период жесткого карантина сократилась на 727,8 тыс. человек. На удаленный режим работы перешли еще 200 тыс. человек, занятых в основном в финансовом секторе, а также в таких сферах, как образование, госуправление, информация и связь. В итоге около 300 тыс. человек остались временно без доходов.

В соответствии с планом поэтапного восстановления социально-экономической жизни мегаполиса определены секторы с большим потенциалом для восстановления экономической активности и в то же время минимальными рисками для распространения коронавирусной инфекции. Это промышленность и строительство, запуск которых возможен с 20 апреля при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - сказал аким.

В результате снятия ограничений в сфере промышленности 42,2 тыс. человек вернутся на свои рабочие места.

В строительной сфере с учетом начала строительного сезона, а также запуска Дорожной карты занятости и новых проектов в рамках программы "Нурлы жер" ожидается создание 34,5 тыс. новых рабочих мест непосредственно в строительной отрасли. Вместе с тем с началом масштабных строительных работ появится потребность также в таких категориях специалистов и услугах, как проектировщики, изыскатели, инжиниринговые компании (авторский и технический надзор), экспертиза проектов.

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного функционирования строительной отрасли необходимо открытие оптовых строительных рынков (итого дополнительно 10,8 тыс. человек). Таким образом, в целом количество занятых увеличится в данной сфере на 45,3 тыс. человек", - сказал Сагинтаев.

Также планируется возобновить деятельность нотариусов и ЦОНов для госрегистрации залогового имущества предпринимателей, участвующих в реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей".

По предварительным данным, с 20 апреля общее количество занятых увеличится в течение месяца на 89,4 тыс. человек. Поэтапное снятие ограничений будет сопровождаться массовой дезинфекцией общественного транспорта, включая остановки и станции метро, рабочие пространства самих предприятий, места массового скопления людей", - подчеркнул аким.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства