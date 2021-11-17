Токаев: Казахстан добывает до 90 млн тонн нефти в год

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Для развития отрасли привлечены крупные инвестиции из-за рубежа, внедрены передовые технологии. Наша страна входит в число крупнейших экспортеров нефти в мире. Сейчас мы добываем до 90 млн тонн нефти в год. Особое влияние на развитие нефтегазового сектора оказало строительство Каспийской трубопроводной системы, по которой казахстанская нефть поставляется на экспорт", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды.
Президент подчеркнул, что реализация проекта придала мощный импульс освоению таких крупных по мировым меркам месторождений, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, на которые сегодня приходится 60% всей нефтедобычи страны.
Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний - "Шеврон", "ЭНИ", "Лукойл", "Шелл" и других. Мы помним многолетние переговоры, которые потребовали больших усилий руководителей Казахстана и России для достижения компромисса между всеми его участниками. Предложенные Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым 10 принципов партнерства заложили основу успешного функционирования Консорциума. Этот проект имеет для меня особое значение, поскольку я принимал личное участие в начале его строительства и запуске", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
По слова главы Казахстана, сегодня Каспийский трубопроводный консорциум выступает примером слаженной и эффективной работы всех акционеров. С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировано более 750 млн тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза – до 67 млн тонн в год. Как сообщил глава государства, к 2023 году этот показатель планируется довести до 80 млн тонн.