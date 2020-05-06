Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) гарантирует 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в фонде, по данному показателю система защиты депозитов в Казахстане находится на одном уровне с развитыми государствами мира - с США, Канадой, странами Европейского союза, Кореей и Японией.

Для обеспечения выплаты гарантийного возмещения в фонде на накопительной основе формируется специальный резерв, в основном за счет ежеквартальных взносов всех банков-участников системы гарантирования. В специальном резерве фонда на текущий момент накоплено более 509 млрд тенге, а с учетом 70% от размера уставного капитала КФГД - 619 млрд тенге, сообщили в пресс-службе КФГД.

Согласно международным стандартам, резервы системы защиты депозиторов должны соответствовать уровню ожидаемых убытков, а не покрывать депозитную базу самых крупных банков или всей финансовой системы. Имеющийся уровень специального резерва КФГД (6,3% от всех депозитов) находится выше целевого уровня, требуемого законом РК "Об обязательном гарантировании депозитов" - не менее 5% от суммы всех гарантируемых депозитов, подчеркнули в фонде.

Отмечается, что в международной практике подобные фонды гарантирования (страхования) вкладов располагают и другими инструментами для защиты вкладчиков. КФГД, являясь членом IADI - Международной ассоциации систем страхования депозитов, также предусмотрел ряд механизмов по работе с проблемными банками, в том числе передачу их активов и обязательств другому банку или банкам - участникам системы гарантирования депозитов. Это в свою очередь исключает выплату гарантийного возмещения, а значит и использование резервов КФГД.

Оценки, сделанные по международным стандартам, показывают, что специальный резерв в текущих условиях достаточен. При маловероятном событии недостаточности специального резерва, КФГД может обратиться за поддержкой в Национальный банк. Все вышесказанное указывает на устойчивость системы защиты депозиторов, которая направлена на защиту всех жителей Казахстана при потенциальных негативных сценариях работы банков второго уровня", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в случае возникновения страхового случая, КФГД выплачивает гарантийное возмещение в пределах суммы остатка по депозиту, но не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте, 10 млн тенге по остальным депозитам в тенге, 5 млн тенге - в иностранной валюте.

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