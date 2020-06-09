Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,50%

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/- 2 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление. Потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров сделки по сокращению добычи нефти. Снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Вместе с этим пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. Показатели деловой активности в мае 2020 года все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам. Данная ситуация оказывает негативное влияние на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане.

Как отметили в Нацбанке, помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы. Существенный фискальный и квазифискальный импульс усиливает проинфляционное давление, вызванное переносом обменного курса на внутренние цены и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями. В то же время слабый потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории.

Годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. В мае 2020 года годовая инфляция составила 6,7% (6,8% в апреле 2020 года). Инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах - торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены.

По информации Нацбанка, основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года. Ускорение продовольственной инфляции было связано как с повышенным спросом на отдельные товары, так и ограниченным предложением в результате нарушения цепочек поставок сырья и продукции в условиях соблюдения карантинных мер. Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил 5,3%. Рост цен на платные услуги замедлился до 3,0% в результате отрицательного вклада со стороны регулируемых коммунальных услуг.

Также сообщается, что Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В рамках разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть $20-25 за баррель и рассматривался правительством как базовый для целей антикризисного плана, инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального банка, предполагающего стоимость нефти на уровне $35-40 за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5% по итогам 2020 года.

Инфляционные ожидания населения остаются относительно стабильными. После повышения в марте 2020 года количественной оценки инфляционных ожиданий на год вперед до 6,4%, в апреле-мае данный показатель находился в пределах 6,0-6,2%, отражая улучшение потребительских настроений, связанное с ростом позитива в отношении перспектив развития экономики и финансового состояния на фоне постепенного смягчения карантинных мер. Доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен и их снижения, увеличилась с 56% в апреле до 62% в мае. Тем не менее инфляционные ожидания остаются слабо заякоренными, что в краткосрочной перспективе может оказывать давление на потребительские цены.

Оценки по перспективам роста в 2020 году стран - торговых партнеров Казахстана остаются негативными. Согласно прогнозам Consensus Economics, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,7%, России - на 4,1%, экономика Китая замедлится до 1,4%. В 2021 году ожидается резкое восстановление показателей во всех странах-партнерах, в частности, экономика ЕС вырастет на 6,2%, экономика России - на 3,8%, экономика Китая - на 8,1%.

Ситуация на рынке нефти постепенно улучшается, однако уровень цен сохраняется относительно низким, а наметившаяся динамика все еще нестабильна. Среднемесячная цена на нефть марки Brent по итогам мая 2020 года составила $32,4 за баррель, показав рост за месяц на 20,7%. Дополнительный положительный импульс для рынка нефти ожидается в результате продления до конца июля 2020 года высокого сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. Тем не менее сохраняются риски, связанные с нарушением дисциплины соглашения ОПЕК+ некоторыми странами, высокими показателями запасов нефти в мире и возможным ухудшением торгово-экономических отношений между США и Китаем.

В I квартале 2020 года текущий счет платежного баланса, по предварительной оценке, сложился с профицитом в сумме $1,2 млрд как результат высоких объемов добычи нефти и сформированных в IV квартале 2019 года относительно высоких фьючерсных цен на нефть. Тем не менее, по итогам 2020 года Национальный банк ожидает существенного ухудшения текущего счета с дефицитом, что обусловлено снижением цен на нефть и металлы, сокращением объемов их добычи, уменьшением внешнего спроса на экспортируемые Казахстаном товары ввиду замедления экономической активности в мире. Сокращение импорта будет менее существенным ввиду реализации государственных программ и инициатив. Углубление дефицита текущего счета будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге.

По мере снижения неопределенности в отношении ключевых трендов на внешних рынках и при развитии ситуации в соответствии с прогнозами Национального банка не исключается рассмотрение вопроса смягчения денежно-кредитных условий.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 20 июля 2020 года, в 15.00 по времени Нур-Султана.

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