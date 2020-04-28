Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,5%

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 2 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Ситуация в апреле 2020 года в Казахстане развивается под воздействием ухудшения внешних экономических условий. На фоне распространения коронавируса продлены карантинные меры. Крупнейшие экономики мира переживают снижение деловой активности, что сказывается на показателях мировой торговли, производства, сферы услуг. Ситуация на рынке нефти остается нестабильной на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения. В марте 2020 года начали реализовываться инфляционные риски в Республике Казахстан ", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В ведомстве отметили, что на фоне распространения коронавируса в мировой экономике наблюдается рецессия. По последним прогнозам МВФ, в 2020 году ожидается спад мировой экономики на 3,0%, в том числе в странах - торговых партнерах Казахстана. Падение экономики ЕС прогнозируется в 7,5%, России - 5,5%, замедление роста экономики Китая оценивается до 1,2%.

Вместе с тем волатильность на рынке нефти сохраняется на фоне снижения мирового спроса и роста запасов, а также неопределенности в отношении продолжительности эпидемии. После краткосрочного оживления в начале апреля, когда цена на нефть марки Brent достигала $34,1 за баррель, 22 апреля она снижалась до значений ниже $16 за баррель - минимальной цены с начала века. По состоянию на утро 27 апреля 2020 года нефть марки Brent торгуется по цене $20,6 за баррель. Для стабилизации рынка нефти участники ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в день.

Снижение мирового совокупного спроса отражается на показателях экономической активности в Казахстане. По предварительным оценкам Комитета по статистике МНЭ, годовой рост реального ВВП в первом квартале 2020 года составил 2,7%. Индекс деловой активности, ежемесячно оцениваемый Национальным банком на основе опроса предприятий, снизился в марте 2020 года до 41,5% по сравнению с 49,1% в феврале и 50,1% в январе 2020 года. По обновленным прогнозам социально-экономического развития правительства Республики Казахстан, снижение реального ВВП в 2020 году составит 0,9% ", - проинформировали в пресс-службе.

В свою очередь, по оценке Нацбанка, снижение может достигнуть 1,3% на фоне более негативных оценок перспектив развития внешнего сектора. Более медленная реакция совокупного спроса в Казахстане на изменение внешней среды связана с высокими темпами в начале текущего года. Рост инвестиций в основной капитал в январе - марте 2020 года замедлился до 5,1% по сравнению с 11,6% в январе - феврале 2020 года.

Также отмечается, что принимаемые со стороны государства меры по поддержке доходов населения и занятости будут стимулировать совокупный спрос, который, в свою очередь, будет способствовать поэтапному восстановлению экономической активности.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в марте 2020 года повысилась до 6,4%, превысив верхнюю границу целевого коридора 4-6%. Основной вклад внесло ускорение роста цен на продовольственные товары до 9,3% (8,6% в феврале 2020 года). Годовая непродовольственная инфляция в 1 квартале 2020 года практически не изменилась и составила 5,5%. Платные услуги стали дороже на 3,5% в результате исчерпания эффекта административного снижения цен на регулируемые коммунальные услуги в предыдущем году.

С учетом рисков неопределенности развития мировой экономики и эффекта переноса обменного курса тенге во внутренние цены, при сохранении цен на нефть на текущем уровне инфляция на конец 2020 года сложится в коридоре 9-11%", - прогнозируют в Нацбанке.

Инфляционные ожидания населения также повысились вслед за инфляцией. Об этом свидетельствуют опросы населения. В марте 2020 года инфляционные ожидания увеличились до 6,4% по сравнению с 5,2% в феврале 2020 года. По оценкам Национального банка, рост будет ограниченным на фоне введенного карантина и мер по поддержанию спроса в экономике.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из темпов восстановления экономики, баланса инфляционных рисков, уровня совокупного спроса, а также с учетом мер по обеспечению финансовой стабильности. Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 8 июня 2020 года, в 15.00 по времени Нур-Султана.

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