Казахавтодор и Парк ядерных технологий передадут в доверительное управление

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Комитет госимущества и приватизации Минфина объявил электронные тендеры по передаче госимущества в виде государственной 100%-ной доли участия в ТОО "Казахавтодор" в доверительное управление с правом последующего выкупа сроком на 3 года и госпакета акций АО "Парк ядерных технологий" в размере 100% от уставного капитала в доверительное управление также на три года, передает Kazakhstan Today.

Тендер по ТОО "Казахавтодор" состоится 1 февраля 2019 года в 10.00 по времени города Астаны на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz, по АО "Парк ядерных технологий" - 12 февраля 2019 года на этом же веб-портале, сообщает пресс-служба Минфина.

По условиям передачи государственного имущества в виде государственной 100%-ной доли участия в ТОО "Казахавтодор" предприятие передается в доверительное управление на 3 года. В течение этого срока должен быть сохранен профиль деятельности, необходимо приобрести специализированную дорожно-эксплуатационную технику и автотранспорт (не менее 300 единиц), оборудование (не менее 200 единиц) и содержать в исправном состоянии не менее 90% от общего количества специализированной дорожно-эксплуатационной техники и автотранспорта, а также оперативно устранять последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах в случае объявления местными исполнительными органами режима чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что ТОО "Казахавтодор" находится в ведении Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Основным видом деятельности является деятельность по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Имеет государственную лицензию на проведение строительно-монтажных работ I категории.

АО "Парк ядерных технологий" создан в 2005 году со 100%-ным участием государства в уставном капитале с целью содействия индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан.

Согласно условиям тендера, необходимо сохранить профиль деятельности предприятия, не допустить снижения общего объема оказываемых услуг, соответствующего уровню на момент предоставления в доверительное управление, сохранить экономические показатели доходности не менее 131 500 000 тенге в год, обеспечить сохранение недвижимого имущества и основного оборудования, внедрить три радиационные технологии с доведением до промышленного производства в период доверительного управления, создать не менее 10 новых инновационных цифровизированных рабочих мест.

Парк ядерных технологий находится в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области, в ведении Министерства энергетики Республики Казахстан.

Победителем тендера в обоих случаях признается участник, согласившийся выполнить все условия тендера и предложивший наивысшую цену за объект. Дополнительную информацию об условиях проведении тендера можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону 8 (7172) 718665, 717558", - проинформировали в пресс-службе.

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