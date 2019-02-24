Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 379,63 тенге за доллар

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 2,60 тенге, до 379,63 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,63 тенге за доллар (-2,60 тенге), суммарный объем торгов - 110 750 тыс. USD (+42 750 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7873 тенге за рубль (-0,0353 тенге), суммарный объем торгов - 8 000 тыс. рублей (-22 000 тыс. рублей).

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