Касымбек озвучил стоимость билетов нового лоукостера

По словам Касымбека, запуск авиакомпании планируется в мае, первые билеты могут поступить в продажу уже в марте.
Средняя стоимость билетов по Казахстану будет в два раза ниже, чем у Air Astana", - отметил министр сегодня на пресс-конференции в правительстве.
Мы ожидаем, что стоимость билета Fly Arystan будет в районе $40-45 по Казахстану. Это в два раза ниже. Мы понимаем, что у Bek Air и SCAT стоимость билетов ниже, чем у Air Astana, но считаем, что Fly Arystan даст стоимость ниже этих компаний", - проинформировал он.
Также Касымбек сообщил, что в Казахстане уже находятся два борта для готовящейся к запуску авиакомпании. В этом году у компании будет четыре новых борта А320.
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