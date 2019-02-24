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Сократился состав совета директоров Евразийского банка

06.02.2019, 14:48 9897
Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Единственный акционер АО "Евразийский банк" принял решение об уменьшении количественного состава совета директоров банка, передает Kazakhstan Today.
 
Как говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE), АО "Евразийский банк" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке KASE, сообщило о решениях его единственного акционера от 4 февраля 2019 года: досрочно прекратить полномочия члена совета директоров банка Кожракова Б.А. с 5 февраля 2019 года; уменьшить количественный состав совета директоров банка до пяти человек.
 
Таким образом, в настоящее время совет директоров АО "Евразийский банк" состоит из пяти человек: Машкевича А.А., Ибрагимова Ш.А., Логинова П.В., Кима И.Ч., Бекенова Ж.Т.
 

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