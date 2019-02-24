Руслан Омаров согласован на должность зампреда правления ForteBank

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан согласовал Руслана Омарова на должность члена правления, заместителя председателя правления ForteBank, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе банка, Омаров курирует IT-направление, а также руководит компанией IT ONE.

Руслан Омаров является экспертом в области биометрических решений, платежных инструментов, построении цифровых платформ. Начинал свою карьеру в Национальном банке РК. Участвовал в разработках инновационных технологий АО "Казкоммерцбанк". C 2012 по 2018 год был генеральным директором Первого кредитного бюро.

В настоящее время является председателем наблюдательного совета Первого кредитного бюро, членом IT-совета при НПП "Атамекен" и регионального IT-Совета по Алматы, членом Комитета финтех при Ассоциации финансистов Казахстана.

ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности.

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