Система Orphus

Руслан Омаров согласован на должность зампреда правления ForteBank

11.02.2019, 12:16 10585
Руслан Омаров согласован на должность зампреда правления ForteBank
Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан согласовал Руслана Омарова на должность члена правления, заместителя председателя правления ForteBank, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе банка, Омаров курирует IT-направление, а также руководит компанией IT ONE.
 
Руслан Омаров является экспертом в области биометрических решений, платежных инструментов, построении цифровых платформ. Начинал свою карьеру в Национальном банке РК. Участвовал в разработках инновационных технологий АО "Казкоммерцбанк". C 2012 по 2018 год был генеральным директором Первого кредитного бюро. 
 
В настоящее время является председателем наблюдательного совета Первого кредитного бюро, членом IT-совета при НПП "Атамекен" и регионального IT-Совета по Алматы, членом Комитета финтех при Ассоциации финансистов Казахстана. 
 
ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров