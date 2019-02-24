Смаилов перечислил ведомства, недоосвоившие бюджетные средства в 2018 году

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году государственный бюджет освоен на 99,7%, передает Kazakhstan Today.

При плане 11 трлн 793 млрд тенге, факт составил 11 трлн 758 млрд тенге. По республиканскому бюджету освоение составило 99,99%. При плане 9,7 трлн тенге, неосвоение - 1,5 млрд тенге. Кроме того, 17 млрд тенге - это остаток резерва правительства на неотложные и непредвиденные расходы, и 300 млн тенге - экономия", - проинформировал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве.

Он уточнил, что неосвоение 1,5 млрд тенге сложилось по причине изменений условий договоров поставок и отставания от графика работ.

Наибольшее неосвоение допущено по: Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности - 310 млн тенге, Министерству образования и науки - 255 млн тенге, Министерству обороны - 214 млн тенге. По местным бюджетам освоение составило 99,7%. Не исполнено - 16,1 млрд тенге. Наибольшие суммы неисполнения плана сложились по Мангистауской области- 7,2 млрд тенге, Карагандинской области- 2 млрд тенге, Восточно-Казахстанской области - 1,7 млрд тенге", - уточнил Смаилов.

Он отметил, что доля социальных расходов в республиканском бюджете 2018 года составила 44,4% против 34% в 2017 году. Приоритетными направлениями расходов были: обеспечение населения питьевой водой, развитие социальной инфраструктуры, повышение доступности и качества высшего образования, расширение микрокредитования.

Также значительные средства были выделены на реализацию мероприятий в рамках программ "Нурлы жол", "Нурлы жер", "Агробизнес-2020", "Рухани жангыру", а также на осуществление ремонта дорог местного значения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства