Минэкономразвития России включило Казахстан в список перспективных стран-импортеров строительных услуг

Москва. 11 февраля. Kazakhstan Today - Перспективными импортерами российских строительных услуг в ближайшие пять лет станут 23 зарубежных государства, говорится в проекте Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, подготовленной Минэкономразвития РФ, передает Kazakhstan Today.

"С учетом прогноза экспорта строительных услуг, текущей и прогнозной динамики импорта услуг за рубежом, а также условий доступа на рынки услуг, перспективными странами-импортерами российских строительных услуг являются: КНР, Турция, Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Финляндия, Норвегия, Румыния, Сербия, Польша, Чехия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт", - говорится в документе.

По данным ТАСС , к наиболее перспективным нишам развития российского экспорта строительных услуг относятся подрядные работы для иностранных компаний, строящих объекты на территории России, строительство АЭС за границей, комплекс услуг по строительству объектов энергетической, транспортной, производственной инфраструктуры в Азии, Африке и странах СНГ, участие в международных инфраструктурных проектах Евразийского региона.

Как ожидается, объем экспорта строительных услуг будет увеличиваться на 6,1% ежегодно и к 2024 году достигнет $7,46 млрд. Объем российского экспорта услуг в 2017 году составил $57,73 млрд. В отраслевой структуре российского экспорта услуг в 2017 году на строительство приходилось 8,3% ($4,8 млрд).

Также документ предлагает предусматривать в контрактах на строительство условия дальнейшего технического обслуживания их российскими специалистами при реализации проектов с использованием государственных экспортных кредитов. Помимо этого, документ предлагает привести отечественные технические нормы в соответствие с регламентами ЕАЭС, БРИКС и ШОС; подготовить предложения по заключению соглашений с зарубежными странами о взаимном признании квалификаций строителей и инженеров, сформировать регулярно обновляемый реестр тендеров иностранных инфраструктурных проектов и создать официальную универсальную контрактную базу.

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