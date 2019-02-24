Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 376,26 тенге за доллар

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 1,36 тенге и составил 376,26 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 18 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона).

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,26 тенге за доллар (-1,36 тенге), суммарный объем торгов - 124 150 тыс. USD (+15 650 тыс. USD), сообщается в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 376,57 тенге за доллар США при объеме торгов 68 750 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,00 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6872 тенге за рубль при объеме торгов 24 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 55,6100 тенге за юань при объеме торгов 1 600 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 20 банков.

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