Снижены оптовые цены на авиационное топливо марки РТ казахстанского производства

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о снижении с февраля текущего года оптовых цен на авиационное топливо марки РТ казахстанского производства, передает Kazakhstan Today.

"Указанное изменение цен обосновано расширением линейки светлых нефтепродуктов в рамках завершения модернизации Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

Как отметили в КМГ, вышеуказанный фактор позволил полностью обеспечить внутренний рынок стратегически важным для страны нефтепродуктом и отказаться от дорогостоящего импорта.

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