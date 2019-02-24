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Снижены оптовые цены на авиационное топливо марки РТ казахстанского производства

22.02.2019, 09:38 11179
Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о снижении с февраля текущего года оптовых цен на авиационное топливо марки РТ казахстанского производства, передает Kazakhstan Today. 
 
"Указанное изменение цен обосновано расширением линейки светлых нефтепродуктов в рамках завершения модернизации Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании. 
 
Как отметили в КМГ, вышеуказанный фактор позволил полностью обеспечить внутренний рынок стратегически важным для страны нефтепродуктом и отказаться от дорогостоящего импорта. 
 

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