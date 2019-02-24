Изменился состав совета директоров Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщил об изменения состава совета директоров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), из состава совета директоров фонда по собственной инициативе исключен члена совета директоров компании Изтелеуов О.Б. В настоящее время совет директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" состоит из пяти человек: Омаров Ж.Д., Утепбаев Б.О., Ахметкалиева А.С., Бисенов М.С., Жолдасов Е.Р.

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