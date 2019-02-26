Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - АО "Ипотечная организация "Баспана" предоставила примерный расчет ежемесячных платежей по программе "7-20-25", передает Kazakhstan Today.



"Если при покупке жилья на рынке участники программы 7-20-25 выбирают квартиры через отделы продаж строительных компании, то в случае с государственным жильем наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов", - сообщает Ипотечная организация "Баспана".



Напомним, ранее жилье по программе "Нурлы жер" распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. Однако в связи с изменениями в правила реализации с начала года доступ к жилью от "Нурлы жер" получили и участники программы 7-20-25. По ним не ставятся условия по отсутствию жилья за последние 5 лет и наличию накоплении. Согласно правилам, объявление о реализации квартир акиматы будут публиковать на своих интернет-ресурсах после введения жилья в эксплуатацию.



По данным КДС МИИР РК, в 2019 году всего по РК запланировано строительство 11 797 квартир.



Общая площадь квартиры по программе "Нурлы жер" не должна превышать 80 квадратных метров с допустимым отклонением не более 5%. В этой связи в основном строятся 1-2-3 комнатные квартиры.



В таблице представлен примерный расчет ежемесячных платежей по программе 7-20-25 в случае приобретения доступной квартиры через акиматы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства