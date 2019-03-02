Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 375,90 тенге за доллар

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 0,94 тенге и составил 375,90 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 375,90 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов - 162 250 тыс. USD (+36 450 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,70 тенге за доллар США при объеме торгов 95 200 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 429,35 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7099 тенге за рубль при объеме торгов 10 100 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 55,9710 тенге за юань при объеме торгов 200 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 22 банка.

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