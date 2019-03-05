В Казахстане объединения инвалидов получат доступ к участию в госзакупках только после проверки в базе Минфина

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В 2019 году в Казахстане вступил в силу закон с поправками по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, согласно которому объединения инвалидов смогут принять участие в госзакупках только после проверки в информационной системе Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.



"В пункте 3 статьи 51 закона указывается, что общественные объединения инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, допускаются к участию в государственных закупках после прохождения проверки в информационной системе Министерства финансов РК (веб-портал государственных закупок). Для прохождения проверки общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, при участии на веб-портале государственных закупок необходимо указать ИИН работников (работавших) за последние 4 налоговых периода (четыре квартала). Эти данные будут автоматически проверены в информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения РК и ответ соответствия или несоответствия будет передаваться в ИС Министерства финансов РК. В настоящее время проведена интеграция информационных систем двух ведомств", - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.



В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится на соответствие всем условиям, предусмотренным в подпункте 11 части 1 статьи 394 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).



"Средняя численность инвалидов должна составлять не менее 51% от общего числа работников, и так же должны распределяться расходы по оплате труда инвалидов. В общественных объединениях инвалидов - не менее 51%, в специализированных организациях, в которых работают инвалиды по потере слуха, речи, зрения, - не менее 35% от общих расходов по оплате труда", - уточнили в пресс-службе.



Также будет проверена принадлежность к общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, учредителем которых являются общественные объединения инвалидов РК.



"В связи с внесенными изменениями теперь Министерством труда и социальной защиты населения РК не будет формироваться Перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги. Так как утратил силу приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года № 1065 "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства