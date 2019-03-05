Система Orphus

В Казахстане объединения инвалидов получат доступ к участию в госзакупках только после проверки в базе Минфина

04.03.2019, 15:48 7075

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В 2019 году в Казахстане вступил в силу закон с поправками по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора, согласно которому объединения инвалидов смогут принять участие в госзакупках только после проверки в информационной системе Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

"В пункте 3 статьи 51 закона указывается, что общественные объединения инвалидов Республики Казахстан, производящие товары и (или) поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги, допускаются к участию в государственных закупках после прохождения проверки в информационной системе Министерства финансов РК (веб-портал государственных закупок). Для прохождения проверки общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, при участии на веб-портале государственных закупок необходимо указать ИИН работников (работавших) за последние 4 налоговых периода (четыре квартала). Эти данные будут автоматически проверены в информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения РК и ответ соответствия или несоответствия будет передаваться в ИС Министерства финансов РК. В настоящее время проведена интеграция информационных систем двух ведомств", - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

В ведомстве подчеркнули, что проверка проводится на соответствие всем условиям, предусмотренным в подпункте 11 части 1 статьи 394 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

"Средняя численность инвалидов должна составлять не менее 51% от общего числа работников, и так же должны распределяться расходы по оплате труда инвалидов. В общественных объединениях инвалидов - не менее 51%, в специализированных организациях, в которых работают инвалиды по потере слуха, речи, зрения, - не менее 35% от общих расходов по оплате труда", - уточнили в пресс-службе.

Также будет проверена принадлежность к общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и (или) организациям, учредителем которых являются общественные объединения инвалидов РК.

"В связи с внесенными изменениями теперь Министерством труда и социальной защиты населения РК не будет формироваться Перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги. Так как утратил силу приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года № 1065 "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое