Народный сберегательный банк Казахстана произвел частичное досрочное погашение международных облигаций в размере $200 млн

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" произвело частичное досрочное погашение международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) в размере $200 млн, передает Kazakhstan Today.

Народный сберегательный банк Казахстана произвел частичное досрочное погашение облигаций, выпущенных на сумму $750 млн, со ставкой 5,5% и с датой погашения в 2022 году. Частичное погашение произведено в размере $200 млн с датой валютирования 1 марта 2019 вместе с начисленным, но не выплаченным вознаграждением. Частичное погашение направлено держателям облигаций пропорционально количеству облигаций во владении. Досрочное погашение произведено в соответствии с условиями облигаций", - сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства