В Астане предприниматель оценил эффективность трех министерств

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Бывший глава управления внутренней политики акимата Алматы, а ныне предприниматель Санжар Бокаев поделился своим мнением по поводу подготовки кадров в регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Бокаев, который ушел с государственной службы, чтобы заняться производством креативной мебели, пытался найти студентов колледжей, чтобы предложить им стажировку. Однако выяснилось, что столичные колледжи не готовят кузнецов, маляров и сварщиков.

Прозвонил профессионально-технические колледжи в Астане. Выразил желание взять на стажировку студентов - кузнецов, маляров и сварщиков с оплатой, превышающей их стипендию в десятикратном размере, чтобы после получения диплома, лучших специалистов оставить у себя. "А мы не готовим кузнецов, маляров и сварщиков", - отвечает заместитель директора колледжа. "А кого готовите?" - спрашиваю с удивлением. "Гипсокартонщиков", - с гордостью отвечает работник образования. "А где тут в радиусе 500 километров завод по производству гипсокартона?" - "В Капшагае". Это всё, что нужно знать об умной экономике и согласованной политике правительства", - написал Бокаев на своей странице в Фейсбуке .

Он отметил, что Министерство национальной экономики и Министерство труда и социальной защиты населения не могут спрогнозировать рынок и подсказать Министерству образования и науки, каких специалистов и в каком регионе следует готовить.

Полная чехарда с подготовкой кадров. Для завода по производству гипсокартона в Капшагае нужно готовить специалистов в этой же области, чтобы они там и оседали. Ну кто поедет в Капшагай из Астаны? Зато сегодня ударная новость: новый министр экономики Даленов проехался по рынкам и остался недоволен ценами. Опять объезжаем рынки. Работаем с последствиями. Нужно проанализировать, сколько построено теплиц, где эффективность, почему выделенные средства на развитие бизнеса не сработали, разработать программу по обеспечению каждого региона собственной продукцией и наладить прямые поставки. Правительство вроде как "новое", а работает по-старому", - пишет Бокаев.

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