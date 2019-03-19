Изменился состав совета директоров Казахстанской ипотечной компании

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Изменился состав совета директоров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", передает Kazakhstan Today.

13 марта 2019 года решением единственного акционера АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") досрочно прекращены полномочия члена совета директоров Яцека Бжезински. Новым независимым директором и членом совета директоров назначен Елемесов Аскар Раушанулы", - сообщила пресс-служба КИК.

Аскар Елемесов окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в Москве, экономический факультет и Университет Вашингтона в городе Сент-Луисе по направлению "Деловое администрирование".

В разные годы занимал управленческие и руководящие посты, имеет 25-летний опыт успешной работы в сфере предоставления финансовых услуг.

С 2004 по 2006 занимал должность заместителя председателя Национального банка РК. В 2006 году был назначен на пост вице-министра в Министерстве финансов Республики Казахстан, где курировал стратегические вопросы развития ведомства.

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