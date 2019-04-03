Отмена комиссий при обслуживании займов физлиц сэкономит казахстанцам около Т30 млрд - Нацбанк

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана прокомментировали отмену отдельных комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием займов физических лиц, передает Kazakhstan Today.

Одним из обсуждаемых в последнее время вопросов, вызывающих множество споров со стороны банков, населения, регулятора и судов, является взимание банками ежемесячных комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием займов физических лиц. В целях реализации своих задач, в том числе, по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, Национальный банк Казахстана на основе системного анализа складывающейся ситуации на финансовом рынке, а также анализа обращений потребителей финансовых услуг инициирует соответствующие изменения в законодательство", - отмечает пресс-служба финансового регулятора.

В Нацбанке напомнили, что, начиная с 2011 года, проводилась работа в части упорядочения процедур установления, взимания, а также ограничения перечня взимаемых комиссий. 1 июля 2016 года утвержден исчерпывающий Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения.

До введения перечня, количество взимаемых комиссий по займу доходило до 40. Утверждение исчерпывающего перечня комиссий позволило сократить их количество и унифицировать их по наименованию и назначению. С 16 июля 2018 года в целях оптимизации и сокращения расходов заемщиков-физических лиц по ипотечному займу, не связанному с предпринимательской деятельностью, введен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет. 21 января 2019 года приняты поправки в закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", согласно которым запрет на взимание комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет распространен на договоры банковского займа, заключаемые с физическими лицами на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом было установлено, что данное правило применяется только к договорам банковского займа с физическими лицами, заключенным с 4 марта 2019 года", - объяснили в пресс-службе.

Нацбанк отметил, что банки, осознавая свою социальную ответственность, в целях улучшения положения заемщиков - физических лиц - и снижения их долговой нагрузки, по собственной инициативе приняли решение в одностороннем порядке отменить по действующим договорам банковского займа взимание ежемесячных комиссий, связанных с обслуживанием займов по платежам на будущие периоды.

Начиная с 18 марта текущего года, 5 банков уведомили своих клиентов о прекращении в апреле 2019 года практики взимания ежемесячных комиссий за обслуживание займа. По результатам данной работы ожидается, что отмена комиссий коснется порядка 180 тысяч клиентов банков и потенциальный эффект для таких клиентов составит сумму около 30 млрд тенге", - резюмировали в пресс-службе.

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