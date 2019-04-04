Россия остается партнером "номер один" во внешней торговле Казахстана - Токаев

Москва. 3 апреля. Kazakhstan Today - Россия остается партнером "номер один" во внешней торговле Казахстана, заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передаёт Kazakhstan Today.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах экономического партнерства двух стран, особенно в сфере энергетики, транспорта, транзита, промышленности и космоса, сообщила пресс-служба Акорды.

"Россия остается партнером "номер один" во внешней торговле Республики Казахстан, её удельный вес в товарообороте РК составляет 19 процентов. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Успешную деятельность в Казахстане осуществляют более 9 тысяч предприятий с участием российского капитала", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с вступлением в должность президента Казахстана и отметил символичность своего первого зарубежного визита в Российскую Федерацию.

Глава государства подчеркнул, что современное взаимодействие Казахстана и России является эталонным и служит для многих ярким примером отношений.

В качестве главы Казахстана я намерен обеспечить преемственность политики Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также продолжить дело по всестороннему и активному развитию казахстанско-российского сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул символичность первого визита Касым-Жомарта Токаева в Россию в качестве главы государства и отметил высокий уровень казахстанско-российских связей.

Вы в курсе уровня наших отношений и сами многое сделали для этого. Во многом это, конечно же, заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Безусловно, мы - не просто партнеры, мы - ближайшие союзники и по линии международных организаций, и в двустороннем плане. У нас отношения развиваются очень эффективно, мы добиваемся серьезных и заметных результатов, которые сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что и ваш сегодняшний визит послужит укреплению наших многоплановых двусторонних союзнических отношений", - сказал Владимир Путин.

В ходе встречи главы государств также обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки дня.

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