Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Перелет в Индию стал убыточным для "Эйр Астаны" после введения альтернативного маршрута. Для решения ситуации в настоящее время ведутся переговоры с авиационными властями Пакистана и Индии, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" принимает все меры по недопущению приостановления полетов в Индию. В настоящее время ведутся переговоры с авиационными властями стран региона по решению сложившейся ситуации. При достижении положительныx результатов рейсы авиакомпанией будут продолжены", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В ведомстве напомнили, что ранее Пакистан и Индия закрыли авиасообщение для международных рейсов между двумя территориями в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в регионе.

С этого момента "Эйр Астана" выполнила 49 рейсов в Индию либо с технической остановкой в городе Маскат (Оман), либо эксплуатировала дальнемагистральный самолет, что значительно увеличило продолжительность полета. При этом авиакомпания не компенсировала возросший расход топлива повышением стоимости билета", - проинформировали в пресс-службе.

Как уточнили в КГА, вынужденное отклонение маршрутного пути в обход Пакистана увеличило продолжительность полета из Алматы в Дели примерно с 4 до 7 часов, из Нур-Cултана в Дели с 4,5 часа до 7,5 часа. Это причиняло неудобства пассажирам и привело к финансовым издержкам компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства