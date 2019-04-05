Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Узбекистан присоединился к железнодорожному коридору Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Алматы прошла встреча представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по общему международному транспортному коридору. По ее итогам к железнодорожному коридору Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран присоединился Узбекистан. Стороны согласовали решение об участии узбекской стороны в контейнерных перевозках по данному маршруту. Также были согласованы комплексные тарифные ставки, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

По информации компании, объем перевозок по коридору Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран в прошлом году составил 1 тыс. ДФЭ. При этом поток контейнерных грузов увеличился, особенно в Узбекистан и через станцию "Болашак" в Иран. С присоединением Узбекистана коридор становится значительно короче.

"Для развития транзитных грузов из Китая в наши страны и в других направлениях важно выработать приемлемые тарифные и другие условия", - сказал в ходе встречи первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе переговоров отмечена важность своевременной доставки грузов для наращивания перевозок. В этой связи особое внимание уделяется удовлетворению спроса на фитинговые платформы. Стороны обязались совместно обеспечить в полном объеме грузоотправителей подвижным составом.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы привлечения дополнительных грузов на маршрут ИРИ - КНР, организации регулярных контейнерных сервисов и установления тарифных условий по коридору Китай - Казахстан - Узбекистан- Туркменистан - Иран на 2019 год для груженых контейнеров. С апреля текущего года запускается регулярный фидерный сервис по маршруту Актау - Алят.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

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